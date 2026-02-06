Instituut voor Publieke Veiligheid start onderzoek onder noorderlingen naar NL-Alert voor extreme gladheid

Groningen – Inwoners van Noord-Nederland worden gevraagd hun ervaringen te delen met NL-Alert tijdens de extreme weersomstandigheden van afgelopen woensdagochtend. Dat meldt Oogtv.nl.

Op woensdag 5 februari werd om 06.30 uur een NL-Alert verstuurd vanwege extreme gladheid door ijzel. Het alert gold voor Noord-Nederland. Het KNMI gaf op dat moment ook code rood af. Met het NL-Alert werden mensen gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties op de weg en geadviseerd om voorzichtig te zijn en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, het kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg, wil via een online enquête onderzoeken hoe het NL-Alert is ontvangen. Inwoners die het bericht hebben gekregen, kunnen hun mening geven via een vragenlijst, die ongeveer vijf minuten tijd kost. Met de resultaten wil het instituut de informatie bij toekomstige incidenten verbeteren.

