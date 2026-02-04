Verdachte brandstichting in flat Oosterhamriklaan gelijk op vrije voeten

Groningen – De man die wordt verdacht van het veroorzaken van een grote brand in een appartementencomplex aan de Oosterhamriklaan in Groningen mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Dat meldt RTV Noord woensdagochtend.

De rechtbank heeft besloten de 52-jarige verdachte per direct vrij te laten, nog voordat er een definitieve uitspraak is gedaan. Over de motivering van dat besluit is nog niets bekendgemaakt. De uitspraak in de zaak staat gepland voor 16 februari.

Maandag eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, wegens brandstichting, drugsbezit en mishandeling. De brand vormt het zwaartepunt van de zaak. Die brak in de vroege ochtend van 2 november 2024 uit in een flat aan de Oosterhamriklaan. Alle bewoners van het complex — 63 huishoudens in totaal — moesten hun woningen verlaten.

Twee appartementen werden onbewoonbaar verklaard. Door de omvang van de schade kon niet meer worden vastgesteld waar de brand exact is ontstaan. Ook is niet bewezen of er brandbare vloeistoffen zijn gebruikt. Wel viel het de politie op dat de toen 50-jarige man zich tijdens de ontruiming opvallend gedroeg. Hij schopte een hulpverlener en een agent en probeerde daarbij het vuurwapen van de agent te grijpen.

De verdachte verklaarde direct na zijn aanhouding dat hij de brand zelf had veroorzaakt. Later stelde hij dat hij grote hoeveelheden alcohol en drugs had gebruikt en met een brandende sigaret in bed in slaap was gevallen. Volgens het Openbaar Ministerie strookt die verklaring echter niet met de ernst van de brand. Bovendien bleek uit onderzoek dat de man kort voor het uitbreken van het vuur nog actief was op zijn telefoon.

