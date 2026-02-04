Veel glijpartijen in de regio, rij voorzichtig of blijf thuis !

Tynaarlo – Woensdagochtend is er op de Karrenstoeten bij Tynaarlo is een busje door gladheid van de weg geraakt.

Het ongeluk gebeurde even voor 8:00 uur. Hulpdiensten waaronder ambulance en politie werden opgeroepen en zijn ter plaatse.

De bestuurder van de auto werd even gecontroleerd op verwondingen.

Diverse glijpartijen regio

Op de N387 bij Hellum is een vrachtwagen gaan scharen en frontaal tegen een boom gebotst. Een automobilist kon niet meer uitwijken en raakte daardoor ook van de weg.

Rond half drie vannacht is op de A28 bij Eelde een vrachtwagen met trailer gaan scharen en in de vangrail terechtgekomen.

Foto's