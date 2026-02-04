Meerdere brandweerkazernes standby met vrijwilligers & bruggen informatie (update)

Uithuizen – Het is dinsdag code rood vanwege extreme gladheid. Om deze reden is onder andere brandweer post Uithuizen met een tankauto bezetting paraat op de kazerne. Dit zodat ze tijdens een incident sneller en veiliger kunnen uitrukken.

Gelukkig is de kazerne voorzien van genoeg faciliteiten (en goede koffie). Ze kunnen dan ook gewoon met hun eigen werk aan de slag vervolgen ze op Instagram. Thuiswerken maar dan een beetje anders.

Ga jij ook niet de weg op? Voor je eigen, maar ook voor onze veiligheid. Tot 14:00 uur is nu code rood verlengd.

Bruggen

Door code rood en extreme gladheid is het voor operators niet veilig om de bruggen te bereiken. Daarom worden de bruggen in Noord-Nederland die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat tijdelijk niet bediend. Meer actuele info via BAS #scheepvaart.

UPDATE: De KNMI heeft woensdagochtend code rood verlengt van 10:00 uur naar 15:00 uur. Reageer hier met foto of video.

Foto's