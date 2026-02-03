Fors ongeval op de A7 bij Leek

Leek – Op de A7 tussen Drachten en Groningen heeft zich dinsdagochtend een verkeersongeval voorgedaan ter hoogte van Leek. Rond 08.30 uur reed een taxibusje achterop een personenauto.

De betrokken inzittenden zijn ter plaatse in een ambulance nagekeken op eventuele verwondingen. Over de aard en ernst daarvan is nog niets bekend. Politie en Rijkswaterstaat sloten een deel van de weg af, wat leidde tot een flinke file van ongeveer vijf kilometer richting Groningen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de beschadigde voertuigen af te voeren.

Foto's