De 10 meest gestolen auto’s in 2025

Landelijk – In de diefstalcijfers van 2025 zien we een toename van ongeveer 12%, dat zijn ruim 800 gestolen auto’s meer dan een jaar eerder. Maar liefst 7.497 auto’s werden gestolen. Welke modellen werden het meest gestolen in 2025 en wat vertellen de cijfers verder? We bespreken het in dit artikel van de ANWB.

Er zijn in 2025 opnieuw meer auto’s gestolen. In totaalverdwenen 7.497 personenauto’s, ongeveer 12% meer dan in 2024. Jarenlang namen de aantallen diefstallen af, maar sinds 2021 zit er weer een stijgende lijn in het aantal diefstallen. Uit de nieuwe cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliliteit (VbV) blijkt dat de totale schade in 2025 wordt geschat op ruim 127 miljoen euro. Dat is een toename van 38% ten opzichte van 2024.

Ook dit jaar staat de Toyota RAV4 weer aan kop. Dit model is erg geliefd onder de autodieven en werd net als in 2023 en 2024 het meest gestolen. We hebben de top 10 meest gestolen automodellen op een rijtje gezet.

Positie Merk + Model 2025 2024 % verschil

1 Toyota RAV4 387 344 +13%

2 Kia Sportage 162 74 +119%

3 Fiat 500 154 112 +38%

4 Volkswagen Polo VI 150 94 +60%

5 Toyota C HR 127 171 -26%

6 Volkswagen Golf VIII 112 63 +78%

7 Mercedes-Benz A klasse hatchback 100 39 +156%

8 Toyota Yaris Cross 93 21 +371%

9 Toyota Corolla Cross 91 50 +82%

10 Renault Captur 74 74 -1%

Wat je kan doen tegen autodiefstal?

We kunnen concluderen dat autodieven steeds handiger worden. Ondanks alle beveiligingssystemen en nieuwe technologieën slagen de dieven er toch in om meer auto’s te stelen. Het is vaak een kwestie van geluk of pech… Met wat slimme trucjes wordt jouw auto wel minder interessant om te stelen:

• Bewaar je autosleutels niet bij de voordeur om keyless hacking te voorkomen.

• Gebruik een stevig stuurslot als zichtbare extra beveiliging.

• Laat je ruiten graveren zodat je auto minder aantrekkelijk is voor doorverkoop.

• Kies voor KIWA SCM beveiliging voor professionele diefstalpreventie.

