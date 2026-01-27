Focusflitser controleert op telefoongebruik op N46 bij Zuidwolde, nu al gesaboteerd (update)

Zuidwolde(GN) – Op de Eemshavenweg (N46) ter hoogte van Zuidwolde is vrijdagmiddag een focusflitser geplaatst. De flitser controleert automobilisten op het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden.

Hoe lang de flitser blijft staan is niet bekend. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Weggebruikers wordt geadviseerd extra alert te zijn. Maandag leek dat hij al was gesaboteerd na een paar dagen dienst.

Update: Onbekenden hebben de camera’s verdraaid. Zie ook Focusflitser in Winschoten.

Foto's