Security Noord ook aanwezig op 112GroningenDag op 13 juni 2026

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Ongeveer 53 instanties zijn die dag aanwezig.

Tijdens de vijfde editie van de 112GroningenDag op zaterdag 13 juni 2026 is Security Noord ook aanwezig als deelnemer. Met ruim 200 medewerkers is Security Noord een grote regionale beveiligingsorganisatie, actief in Groningen, Friesland en Drenthe.

Security Noord levert een totaalpakket aan beveiliging. Dit bestaat onder andere uit zorgbeveiliging, object- en evenementenbeveiliging, maar ook uit tijdelijk en ad-hoc cameratoezicht. Naast de vaste objecten en opvanglocaties, verzorgt het bedrijf de beveiliging van ruim 150 evenementen, variërend van kleinschalige activiteiten tot grote regionale evenementen waarbij meer dan 80 beveiligers per dag worden ingezet.

Daarnaast wordt Security Noord regelmatig ingeschakeld voor maatwerk bij incidenten, bouwbewaking en spoedklussen. Bij onverwachte situaties is het bedrijf 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en kan snel worden opgeschaald. Met behulp van onder andere een mobiele camerawagen kan direct toezicht en coördinatie worden ingericht op locatie.

Tijdens de 112GroningenDag laat Security Noord ook zien hoe toezicht en beveiliging op en rond het water wordt uitgevoerd. Hiervoor is onze snelle motorboot aanwezig, waarmee inzet bij watergebonden evenementen en recreatiegebieden wordt toegelicht.

Bezoekers kunnen bij de stand in gesprek met medewerkers over het werk in de praktijk, samenwerking met andere instanties en hulpdiensten en de rol van techniek binnen moderne beveiliging. Ook is er aandacht voor de opleiding tot beveiliger en werken bij onze grote “blauwe familie” zoals wij onszelf zien.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl.

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,50 e per uur(op 16-12-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

