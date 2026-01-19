Schade bij daglicht goed zichtbaar, onderzoek brand Stadskanaal gaat door

Stadskanaal – Maandagmiddag werd de omvang van de schade duidelijk zichtbaar: een woning aan de Gelderselaan in Stadskanaal is grotendeels verwoest door een brand. Volgens de politie is de brand mogelijk ontstaan na een explosie. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Wonder boven wonder raakte niemand ernstig gewond. Wel zijn twee personen ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, omdat zij rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Tijdens de bluswerkzaamheden bleek er nog sprake te zijn van een gas brand in de woning zei de brandweer via hun website. De netbeheerder heeft daarop de gastoevoer afgesloten, waarna de brandweer het pand veilig kon betreden en de brand verder kon bestrijden.

De politie roept getuigen of mensen met informatie op zich te melden. Tips zijn welkom via het telefoonnummer 0900-8844. Maandagmiddag kwamen veel buurtbewoners een kijkje nemen bij het zwaar beschadigde pand. Zie ook het item van afgelopen nacht.

