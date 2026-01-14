Ongeval op de Boerakkerweg(N388) bij Niebert

Niebert – Op de Boerakkerweg (N388) bij Niebert heeft woensdagochtend vroeg een verkeersongeval plaatsgevonden tussen tenminste een bestelbus en een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde in de vroege ochtenduren en zorgde tijdelijk voor wat verkeershinder.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De bestelbus zou mogelijk links langs een vluchtheuvel zijn gereden volgens de eerste informatie, terwijl deze normaal gesproken aan de rechterzijde gepasseerd moet worden. Ondanks de aanrijding is de schade aan de voertuigen beperkt gebleven. De politie onderzoekt de juiste toedracht.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de betrokkenen te controleren, maar hoefde uiteindelijk niemand mee te nemen en is weer retour gegaan.

Foto's