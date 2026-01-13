Grote verkeerscontrole bij P+R Leek

Leek – Dinsdagochtend is de politie gestart met een verkeerscontrole bij de P+R Leek. Motorrijders van de politie en voertuigen van Team Verkeer halen automobilisten, vrachtwagens en busjes van de snelweg en nabijgelegen routes om deze aan een controle te onderwerpen.

Tijdens de controle wordt onder meer gekeken naar rij- en voertuigdocumenten, technische staat van voertuigen en naleving van verkeersregels. Ook is de Belastingdienst ter plaatse. Deze voert gelijktijdig fiscale controles uit, zoals het controleren van openstaande belastingschulden.

Hoe lang de controle nog zal duren, is op dit moment niet bekend.

