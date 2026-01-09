Wisselstoringen op meerdere spoorlijnen van en naar Stad

Groningen – Hoewel ProRail aangeeft relatief weinig hinder te ondervinden door het winterweer, zorgt de sneeuwval vrijdagochtend toch voor een aantal wisselstoringen. Daardoor wordt het reeds ingeperkte treinverkeer nog wat verder beperkt in het noorden. Dat meldt Oogtv.nl.

Tussen Groningen en Leeuwarden rijden sinds even voor 08.00 uur minder treinen, door een wisselstoring op het traject. Op dit traject rijdt vanwege het winterweer twee keer per uur een trein, maar de dienstregeling wordt door de storing verder beperkt. ProRail verwacht dit euvel rond 14.15 uur te hebben verholpen.

De uursdienst tussen Groningen en Veendam wordt ook gehinderd door een wisselstoring. Treinen rijden vooralsnog niet verder dan Zuidbroek. Dat duurt vooralsnog tot 09.30 uur.

Rond 08.40 uur ontstond een derde wisselstoring, dit keer op het traject tussen Stad en Delfzijl. Tussen Groningen Europapark en Veendam rijden er veel minder treinen tot 12.00 uur.

Sinds 10.00 uur rijden de treinen richting de Eemshaven slechts tot aan Usquert, want ook hier begaf een wissel het.

ProRail: ‘Reisplanners in de gaten houden.’

ProRail en de vervoeders (NS en Arriva) hebben de dienstregeling in Noord-Nederland vrijdag losgekoppeld van de rest van het land.

“Het heeft vannacht in het noorden aardig wat gesneeuwd maar we kunnen gewoon starten”, stelt ProRail vrijdagochtend vroeg.

