Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukke spekgladde maandagochtendspits

Noord-Nederland – De winterse omstandigheden met gladheid houden de komende dagen nog aan. Het KNMI heeft tot en met dinsdagochtend voor het hele land code geel afgegeven. Rijkswaterstaat verwacht een drukke maandagochtendspits, de kerstvakantie is afgelopen waardoor er meer woon-werkverkeer de weg op gaat.

Houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden vanwege sneeuwval en gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Er wordt nog steeds met man en macht gewerkt om de gladheid te bestrijden. Daarom roepen we automobilisten op de strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte te geven en deze niet in te halen.

Advies aan weggebruikers:

Check voor vertrek de weer- en verkeersinformatie. Via de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie delen we de actuele situatie op de weg.

Ga je op pad? Pas dan de rijstijl aan de omstandigheden aan.

Houd voldoende afstand.

Wissel niet onnodig van rijstrook.

En geef strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte.

Inzet gladheidsbestrijding

We werken met man en macht om de gladheid te bestrijden. Alle strooiwagens en sneeuwschuivers zijn ingezet en blijven doorrijden totdat alle snelwegen weer zwart zijn. Om de gladheid te bestrijden zetten we 577 strooiwagens (die zo nodig ook kunnen worden voorzien van een sneeuwschuiver), 630 sneeuwschuivers en 1500 mensen in.

Bij bijzondere omstandigheden, zoals ijzel en ijsvorming, kunnen we calamiteitenmachines inzetten, zoals de Lavastorm en de Firestorm. We zetten deze machines in om bijvoorbeeld ijsplaten op de weg te bestrijden. Zo werd de Firestorm vandaag ingezet op de A1 bij Deventer.

Op de website Rijkswaterstaatstrooit is te zien waar de strooiwagens rijden en waar gestrooid is. Ook is op de site zichtbaar hoeveel zout er is gestrooid. Reageer via Facebook.

Foto's

Deel dit artikel