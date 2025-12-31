Oud en Nieuw briefing Politie  

Winschoten – De agenten van politiebureau Winschoten verzamelden zich voor aanvang van hun late dienst voor een operationele briefing. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema bracht samen met wethouder Gert Engelkens een bezoek aan de briefing, evenals de gemeentelijke handhavers.

Tijdens de bijeenkomst werden belangrijke bijzonderheden besproken, waaronder specifieke aandachtspunten voor de aankomende jaarwisseling.

De briefing wordt digitaal uitgezonden, zodat ook agenten in Stadskanaal en Ter Apel konden aansluiten, zij vallen samen met Winschoten onder de regio Ommelanden-Oost.

