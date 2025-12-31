Oud & Nieuw briefing brandweerkazerne Winschoten

Oudejaarsdag – Woensdagmorgen was de jaarlijkse oud & nieuw briefing in de brandweerkazerne van Winschoten. Naast de brandweer Winschoten waren er ook brandweermannen van post Scheemda aanwezig.

Tijdens de briefing werd de bezetting per voertuig nogmaals doorgenomen. Een deel van het brandweerpersoneel is ook tijdens deze jaarwisseling weer voorzien van bodycams.

Na de ploegchef van Post Winschoten nam de burgemeester van Gemeente Oldambt nog kort het woord. Zoals elk jaar bedankte zij namens de gemeente alle brandweermannen en vrouwen weer voor hun inzet. Maar een nog grotere dank ging naar de familie die ook aanwezig was bij de briefing.

Foto's