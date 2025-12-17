Grote verkeerscontrole in Kolham

Kolham – Woensdag 17 december werd door de politie een verkeerscontrole gehouden in de omgeving van Kolham, met extra aandacht voor aanhangwagens. Aan deze controle deden collega’s mee vanuit de clusters Hoogezand, Veendam en Pekela. Ook werden we tijdens de controle bijgestaan door collega’s van Team Verkeer Noord-Nederland.

Tijdens de controle werden meerdere voertuigen gecontroleerd en uiteenlopende overtredingen geconstateerd. Één bestuurder reed onder invloed van alcohol en moest mee naar het bureau voor verhoor

Verder werd er 84 keer proces-verbaal opgemaakt voor de volgende feiten:

2x Niet toegestane binnenverlichting, uitstralend naar buiten

9x Meer verlichting voeren dan toegestaan

2x Verlichtingsarmaturen voldoen niet aan gestelde eisen

2x Verlichting voldoet niet aan juiste kleur

2x Uitstekende delen

1x 2 beschadigde banden

2x 1 band beschadigd

1x 1 band met te weinig profilering

1x 3 banden met te weinig profilering

3x Voertuig niet voorzien van goedwerkend remlicht

1x Geen zijreflector

2x Niet kunnen tonen rijbewijs

2x Rijden zonder (juist) rijbewijs

1x Kentekenplaat niet leesbaar

1x Fatbike voldoet niet aan gestelde eisen

1x Kentekenplaat voldoet niet aan gestelde eisen

1x Onvoldoende zicht door voorruit / voorste zijruiten

5x Verlichting aanhangwagen komt niet overeen trekkend voertuig

2x Voertuig gebonden lading niet voldoende gezekerd tegen afvallen

3x Lading niet voldoende gezekerd

3x Losliggende lading

4x Kentekenplaat aanhangwagen onder 750 kg komt niet overeen met trekkend voertuig

1x Kentekenplaat niet goedgekeurd

3x Losbreekreminrichting niet (juist) verbonden

3x Hulpkoppeling niet (juist) verbonden

1x Lading met scherpe delen

1x Verwisselbaar uitrustingsstuk met scherpe delen

1x Lading steekt meer dan 1 meter uit en heeft geen markering

1x Geen breedtemarkering lastdrager

2x 15 – 20% overbelading aanhangwagen

1x meer dan 25% over belading aanhangwagen

12x Mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden

1x Bromfiets op het fietspad

1x Mistlichten voeren, terwijl niet toegestaan