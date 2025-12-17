Grote verkeerscontrole in Kolham

Kolham – Woensdag 17 december werd door de politie een verkeerscontrole gehouden in de omgeving van Kolham, met extra aandacht voor aanhangwagens. Aan deze controle deden collega’s mee vanuit de clusters Hoogezand, Veendam en Pekela. Ook werden we tijdens de controle bijgestaan door collega’s van Team Verkeer Noord-Nederland.
Tijdens de controle werden meerdere voertuigen gecontroleerd en uiteenlopende overtredingen geconstateerd. Één bestuurder reed onder invloed van alcohol en moest mee naar het bureau voor verhoor
Verder werd er 84 keer proces-verbaal opgemaakt voor de volgende feiten:
2x Niet toegestane binnenverlichting, uitstralend naar buiten
9x Meer verlichting voeren dan toegestaan
2x Verlichtingsarmaturen voldoen niet aan gestelde eisen
2x Verlichting voldoet niet aan juiste kleur
2x Uitstekende delen
1x 2 beschadigde banden
2x 1 band beschadigd
1x 1 band met te weinig profilering
1x 3 banden met te weinig profilering
3x Voertuig niet voorzien van goedwerkend remlicht
1x Geen zijreflector
2x Niet kunnen tonen rijbewijs
2x Rijden zonder (juist) rijbewijs
1x Kentekenplaat niet leesbaar
1x Fatbike voldoet niet aan gestelde eisen
1x Kentekenplaat voldoet niet aan gestelde eisen
1x Onvoldoende zicht door voorruit / voorste zijruiten
5x Verlichting aanhangwagen komt niet overeen trekkend voertuig
2x Voertuig gebonden lading niet voldoende gezekerd tegen afvallen
3x Lading niet voldoende gezekerd
3x Losliggende lading
4x Kentekenplaat aanhangwagen onder 750 kg komt niet overeen met trekkend voertuig
1x Kentekenplaat niet goedgekeurd
3x Losbreekreminrichting niet (juist) verbonden
3x Hulpkoppeling niet (juist) verbonden
1x Lading met scherpe delen
1x Verwisselbaar uitrustingsstuk met scherpe delen
1x Lading steekt meer dan 1 meter uit en heeft geen markering
1x Geen breedtemarkering lastdrager
2x 15 – 20% overbelading aanhangwagen
1x meer dan 25% over belading aanhangwagen
12x Mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden
1x Bromfiets op het fietspad
1x Mistlichten voeren, terwijl niet toegestaan