Roemeens duo jaren de cel in voor tientallen diefstallen met soort ‘ketchup-truc’

Groningen – Twee mannen uit Roemenië zijn door de rechtbank in Assen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor een reeks diefstallen bij ouderen in verschillende delen van Nederland. Ook in Groningen vielen meermaals ouderen ten prooi aan het duo, wat onder meer ketchup gebruikte om ouderen van hun pinpas te kunnen bestelen. Dat meldt Oogtv.nl.

De rechtbank veroordeelde de oudste van het stel (49) tot vier jaar cel, zijn drie jaar jongere handlanger verdwijnt drie jaar achter de tralies. Daarmee komt de rechter bijna geheel uit op de strafeis van het OM. De mannen moeten daarnaast duizenden euro’s schadevergoeding aan de verschillende slachtoffers betalen.

De oudste verdachte kreeg een hogere straf, omdat hij meer diefstallen pleegde en vaker is veroordeeld voor soortgelijke misdrijven in meerdere Europese landen. De rechtbank verweet de mannen specifiek dat ze doelbewust kwetsbare ouderen uitkozen als slachtoffers en zeer sluw te werk gingen Een tactiek waarmee ze hun slachtoffers met blijvende angst en wantrouwen achterlieten, aldus de rechtbank.

Naast Stad was het duo actief in onder meer Rosmalen, Amsterdam, Heerenveen, Meppel, Roden en Veendam. De twee mannen reisden samen door Nederland en zochten vooral oudere mensen op die aan het pinnen waren. Ze keken de pincode af en smeerden daarna bijvoorbeeld ketchup of een andere viezigheid op kleding, tassen of rollators van slachtoffers. Daarna boden zogenaamd hulp aan en stalen ondertussen portemonnees en telefoons. Met de gestolen passen werd direct geld opgenomen of werden dure boodschappen gedaan.

