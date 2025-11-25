Steekincident in Aduard, twee aanhoudingen

Aduard – De politie kreeg maandag op dinsdagnacht om 02:45 uur een melding van een mogelijk steekincident in een woning aan de Albert Harkemaweg in Aduard.

Ter plaatse bleek dat er een conflict had plaatsgevonden tussen een man en een vrouw. Beide personen zijn gewond geraakt.

Het ging onder andere om steek-, danwel snijverwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en we willen ook duidelijk krijgen hoe de verwondingen precies zijn ontstaan. In dit onderzoek worden beide betrokkenen aangehouden.

Foto's

Deel dit artikel

Social media