Auto de sloot in op de N46 bij Oldenzijl & Fietser gewond bij aanrijding Van Iddekingeweg

Regio – Vrijdag rond het middaguur zorgde de sneeuwval ervoor dat een auto kantelde en in een sloot naast de Eemshavenweg (N46) bij Oldenzijl terechtkwam.

De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen en is met nog onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Groningen

Bij een aanrijding op de Van Iddekingeweg in Stad is vrijdagmiddag een fietser gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 13:00 ter hoogte van de Van Imhoffstraat. Door onbekende oorzaak kwam een automobilist in botsing met een fietser. dat meldt RTV Noord.

Foto's