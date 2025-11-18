Cel- en taakstraf voor reeks autodiefstallen in o.a. Marum

Marum – Het Openbaar Ministerie heeft taakstraffen tot 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar geëist tegen een 27-jarige man uit Apeldoorn en een 35-jarige man uit Oosterwolde. De twee worden verdacht van het stelen van personenauto’s en auto-onderdelen in onder meer Meppel, Marum en Drachten.

De jongste verdachte verklaarde dat hij als beïnvloedbare 19-jarige bij het bedrijf van de man uit Oosterwolde terechtkwam. “Zo ben ik erin gerold,” zei hij. Volgens hem was zijn medeverdachte degene die het initiatief nam om met valse sleutels auto’s te stelen en deze startklaar te maken.

Zelf zou hij de voertuigen meerdere keren naar de oudere verdachte hebben toegebracht. Hem was daarvoor naar eigen zeggen aanzienlijke betaling beloofd, maar daar kwam weinig van terecht. “Ik ben voor de gek gehouden,” aldus de verdachte. Meer op RTV Noord.nl(+bron informatie)

Foto's