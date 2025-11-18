Dorkwerderbrug weer open voor fietsers en voetgangers: Autoverkeer niet

Dorkwerd – Voetgangers en fietsers kunnen sinds dinsdag 18 november weer gebruikmaken van de Dorkwerderbrug. Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat zij veilig van de brug over het Van Starkenborghkanaal gebruik kunnen maken.

“Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het verantwoord is om de brug beperkt te gebruiken,” laat Rijkswaterstaat weten. “Fietsers en voetgangers belasten de brug minimaal. Voor gemotoriseerde voertuigen ligt dit anders: auto’s en vrachtwagens brengen aanzienlijk meer belasting met zich mee. Zolang we niet precies weten hoe groot de schade is en wat dit betekent voor de constructieve veiligheid, blijft gemotoriseerd verkeer daarom nog niet mogelijk.”

De Dorkwerderbrug werd op vrijdag 7 november aangevaren door een vrachtschip, waarbij aanzienlijke schade ontstond. Sindsdien stond de brug omhoog waardoor het scheepvaartverkeer kon passeren.

Rijkswaterstaat werkt de komende dagen verder met de aannemer aan een diepgaand onderzoek naar de constructieve staat van de brug en de benodigde herstelmaatregelen.

Autoverkeer moet voorlopig nog omrijden via de brug bij Aduard of de Noordzeebrug. Bij de Dorkwerderbrug staan de omleidingsroutes aangegeven. Over de oorzaak van de aanvaring is nog altijd veel onduidelijk. Mogelijk heeft de mist een rol gespeeld. De politie doet hier onderzoek naar.

Foto's