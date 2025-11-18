FIOD en politie doorzoeken pand in Tolbert (update)

Tolbert – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdagochtend 18 november een doorzoeking uitgevoerd bij een woning aan de Zuiderweg in Tolbert.

Voorlichter Wietske Visser van de FIOD zegt tegenover InfoLeek: “We zijn bij dit pand bezig met een doorzoeking in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Dit is onder leiding van de FIOD en we hebben politie Westerkwartier ingeschakeld om ons vanmorgen te assisteren.

Ik kan op dit moment verder geen inhoudelijke informatie delen, dit volgt later deze week.” Of er ook aanhoudingen zijn verricht is niet bekend.

Een getuige zegt tegenover InfoLeek: “Ik zag vanmorgen vanaf 7:30 uur verschillende auto’s bij het pand geparkeerd staan.” Een andere getuige zegt: “Ik zag dat er politie aanwezig was en dat een rode Ferrari op een gele vrachtwagen werd meegenomen.​​​​​​​​​​​​​​​​“

Update RTV Noord:

Politie neemt vuurwerk in beslag in Tolbert

Bij een huisdoorzoeking in Tolbert heeft de politie dinsdagochtend 31 kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Daarbij is niemand aangehouden meldt RTV Noord.

