Bedreiging: Schoolstraat in Zuidwolde, getuigen gezocht

Zuidwolde – De politie kreeg woensdagavond 5 november een melding van een bedreiging aan de Schoolstraat in Zuidwolde. Eenmaal ter plaatse bleek er sprake te zijn van een diefstal waarbij gedreigd is met een mes. Dit zou omstreeks 22:15 uur gebeurd zijn.

Er raakte niemand gewond en er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en/of camerabeelden. Heeft u iets gezien of gehoord omstreeks 22:15 uur of beschikt u over camerabeelden waarop iets te zien is? Neem dan contact op.

Signalement verdachte:

Geslacht: man Huidskleur: licht Lengte: ongeveer 1.90 meter Kleding: Donkergekleurde kleding en schoenen



Een bewoner van de Schoolstraat sloeg alarm nadat de bewoner in de woning bedreigd was door een man met een mes. Dit zou omstreeks 22:15 uur gebeurd zijn. Er is een geldbedrag buitgemaakt. De verdachte ging er daarna vandoor. Het is onbekend in welke richting en op welke manier hij is vertrokken.

Iets gezien of gehoord?

De politie is direct een onderzoek gestart. Zo is er buurtonderzoek verricht en wordt er gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn waar de verdachte mogelijk op te zien is. We komen er graag achter wie voor de bedreiging verantwoordelijk is. Heeft u omstreeks 22:15 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Schoolstraat? Of beschikt u over mogelijk interessante camerabeelden waar iets op te zien is? Elk detail, hoe klein deze ook lijkt, kan waardevol zijn voor ons onderzoek. We komen dan graag met u in contact. Dit kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Hier kunt u ook beelden uploaden. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Foto's