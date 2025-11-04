In water gesprongen om te checken of er iemand in auto zat, dappere actie

Onderdendam – De politie kreeg op dinsdag 28 oktober een melding van een voertuig dat te water was geraakt in het Boterdiep in Onderdendam. Het was onbekend of er nog personen in het voertuig zaten. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze een omstander het water inspringen om te zoeken of er nog personen in het voertuig zaten.

Dankzij het alerte optreden van deze omstander kon snel worden vastgesteld dat er niemand meer in het voertuig zat. Een dappere actie waarvoor de persoon een bloemetje in ontvangst mocht nemen!

Foto's