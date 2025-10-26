Politie onderzoekt geweldsdelict in Delfzijl

Delfzijl – De politie doet onderzoek naar een geweldsdelict dat dinsdagavond 30 september 2025 plaatsvond in Delfzijl. Het incident gebeurde tussen 19.45 uur en 20.15 uur in de omgeving van de Weg naar den Dam, ter hoogte van de Oude steenfabriek.

Volgens de eerste informatie zou een groep van vier jongens op de fiets betrokken zijn geweest. Zij zouden vanuit de richting van het Snikkepad zijn komen aanfietsen.

De politie roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien of beschikt u over informatie die met dit incident te maken kan hebben? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2025268572. Ook kleine details kunnen van belang zijn voor het onderzoek.

