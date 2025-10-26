Taxibusje belandt boven sloot langs N46 bij Startenhuizen

Startenhuizen – Rond 23.15 uur zaterdagavond kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een ongeval aan de Welkemaweg in Startenhuizen. Ter plaatse troffen hulpverleners een taxibusje aan dat boven de sloot hing, vlak naast de N46.

Het voertuig is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en tot stilstand gekomen op de slootkant. Bij het ongeval is niemand gewond geraakt. Een berger is ter plaatse gekomen om het busje weer op de weg te krijgen.

De politie onderzoekt hoe het voertuig van de weg kon raken.

Foto's