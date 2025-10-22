Ongeval met drie voertuigen op brug bij de zeesluizen

Farmsum – Op de Oosterveldweg (N991) bij de zeesluizen in Farmsum heeft woensdagavond een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij drie voertuigen betrokken waren.

Een deel van de weg werd afgesloten voor verkeer. Omdat de andere brug in verband met werkzaamheden buiten gebruik is, was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. Dit zorgde voor enige verkeershinder in de omgeving.

Hulpdiensten controleerden de inzittenden op verwondingen, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Twee voertuigen konden na controle hun weg vervolgen; één auto is door een berger afgevoerd.

Eén van de bestuurders is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden daarvan is nog niet bekend. De toedracht wordt onderzocht.

