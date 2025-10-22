Politie vindt 100 gram harddrugs in woning Uithuizen na anonieme tip

Uithuizen – Op zaterdag 18 oktober heeft de politie een woning in Uithuizen betreden na een melding via Meld Misdaad Anoniem. In de woning troffen de agenten ongeveer 100 gram harddrugs aan. Deze middelen zijn in beslag genomen. Een 21-jarige man uit de gemeente het Hogeland is als verdachte aangemerkt.

Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 doorgeven.

