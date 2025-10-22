112Kort: Paard raakt in sloot & Kop-staartbotsing op de A7

Groningen – Woensdag is een paard te water geraakt in een sloot langs een weiland aan de Zijlvesterweg. Rond 12:00 uur werd de brandweer gealarmeerd, onder meer met inzet van een speciale hulpverleningskraan.

Met behulp van brandslangen en flink wat spierkracht wist de brandweer het dier uiteindelijk uit de sloot te trekken.

Westpoort

Meerdere auto’s zijn op elkaar gebotst op de A7 bij industrieterrein Westpoort in de richting van Leek. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.

Foto's