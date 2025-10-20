Rookontwikkeling bij brand op Industriepark in Leek, 1 lichtgewonde

Leek – In een bedrijfspand aan het Industriepark in Leek is maandagmiddag rond 13.19 uur brand uitgebroken. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, waardoor de hal korte tijd volledig met rook was gevuld.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit, waaronder een tankautospuit van post Leek,Ook politie en ambulance kwamen ter plaatse. Er werd geventileerd.

Eén persoon is door ambulancepersoneel nagekeken vanwege rookinhalatie. De brandweer had de situatie na korte tijd onder controle. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.

Update: Er is brand geweest in een machine Na aankomst van de brandweer geen vlammen meer te zien. Wel veel rook in de hal.

Foto's