Dinsdag 21 oktober aandacht aan overval tankstation in Roden bij Opsporing Verzocht (Video)

Roden – Het programma Opsporing Verzocht besteedt op dinsdag 21 oktober aandacht aan de overval op het tankstation aan de 1e Energieweg in Roden. Kijk vanaf 20:25 uur naar NPO2.

Info en tips welkom bij de politie.

Weet jij wie deze verdachte is van een overval op een tankstation aan de 1e Energieweg in Roden op 20 juli rond 20:30 uur? Bel dan meteen de politie!

Op beelden is te zien dat de verdachte rond 20:30 uur bij het tankstation aankomt. Hij zet zijn fatbike (E-FATHER) tussen de schuifdeur, zodat die niet meer helemaal dicht kan. Vervolgens pakt hij een vuurwapen gelijkend voorwerp. Daarmee wordt vervolgens een medewerker bedreigd. De medewerker moet de kassalade open maken. De verdachte gaat er uiteindelijk met een buit vandoor.

Het onderzoek naar de overval is gaande. We weten op dit moment niet wie de verdachte is. Herken je hem? Misschien wel in combinatie met kleding of de fatbike? Of heb je iemand horen praten over een dergelijke overval in Roden? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Tips of informatie kun je delen via het tip formulier op politie.nl of door te bellen naar de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Wil je je informatie anoniem delen? Bel dan 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel

Social media