Goed nieuws: de `Vijfde 112GroningenDag` 13 juni 2026 in de Martiniplaza (Video)

GRONINGEN – Er is goed nieuws te melden vanuit de redactie van 112Groningen. Op zaterdag 13 juni 2026 vindt voor de vijfde keer de 112GroningenDag plaats in de MartiniPlaza. Verschillende hulpverleningsinstanties waaronder Brandweer Groningen, Ambulancezorg Groningen, UMCG ambulancezorg, Justitie (IBT) DV&O, Rode Kruis, Reddingsbrigade en vele anderen zullen weer aanwezig zijn. Er is weer veel animo en enthousiasme bij standhouders.

De 112GroningenDag trok tijdens de vorige edities ruim 8000 bezoekers. Kinderen tot 4 jaar hebben in 2026 gratis entree. De 112GroningenDag zal deze editie ook weer samenwerken met de Stadjerspas (info hierover volgt later in 2026).De stadjerspas is een initiatief van de Gemeente Groningen voor mensen met een laag inkomen.

De 112GroningenDag is naast de aanwezige hulpverleningsinstanties ook een bijzondere maar vooral leerzame dag voor jong en oud. Tijdens de 112Dag zullen er weer talrijke bedrijven voor u klaar staan met informatie over ieders dagelijkse veiligheid. Wij zullen van sommige hulpverleningsinstanties waaronder Defensie en de Politie begin 2026 bericht krijgen of men weer mee gaat doen aan de 5e editie van de 112GroningenDag.

Wat kan je als burger echt doen op het moment dat er echt iets misgaat? Wie bel je nou dan eigenlijk? Tijdens de 112GroningenDag kunt u deze vragen gericht stellen aan verschillende hulpverleningsinstanties. Zo weet u precies wat te doen in het geval van een calamiteit of noodgeval. Ook zullen verschillende bedrijven laten zien wat ze in huis hebben.

Organisator Martin Nuver en medeorganisator Robert van der Veen hebben ook voor de 5e editie alle vertrouwen op een spectaculaire dag. De 112Dag wordt dankzij de grote animo en alle enthousiaste reacties van standhouders gezien als een groot succes. Video hier.

Wij houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. Wij zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. De organisatie stelt u via die weg in 2026 aan vele partijen voor. De 112GroningenDag gaat in 2026 voor de tweede keer werken met een online kaartverkoop. Wij introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet lang in de rij hoeft te staan. Na het grote succes van de vorige editie heeft de organisatie alle feedback meegenomen en verbeteringen doorgevoerd.

De 112GroningenDag wordt ook in 2026 mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor A&S Vancare (www.asvancare.nl ) en subsponsor 101BHV.nl (www.101bhv.nl ).

Heeft u na het zien van dit bericht interesse om ook standhouder te worden of wilt u extra informatie over de Veiligheidsmarkt? Neem dan contact op over de kosten (voorwaarden) met Martin Nuver via [email protected]. De organisatie is nog opzoek naar nieuwe deelnemers voor de Veiligheidsmarkt. Zie ook editie 2024.

Algemene informatie:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 te Groningen

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar € 06,00 euro p.p.

Online tickets: €5,50 p.p. (+service kosten Martiniplaza) Meer informatie volgt in 2026.

Stadjerspas: Informatie volgt in 2026.

