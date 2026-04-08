Brandweerwedstrijden op 11 april in Woldendorp, kom jij ook kijken?

Woldendorp – Aanstaande zaterdag 11 april 2026 vinden de brandweerwedstrijden plaats in Woldendorp. Tijdens deze wedstrijden wordt één realistisch en uitdagend scenario gespeeld, waarin brandweerteams hun vaardigheden laten zien.

Benieuwd hoe zo'n inzet eruitziet? Je bent van harte welkom om te komen kijken!

Wil je de wedstrijdlocatie bezoeken? Meld je dan eerst bij de brandweerkazerne in Woldendorp, aan de AE Gorterweg 30 Woldendorp.Daar krijg je informatie over de exacte locatie van het scenario.

Twijfel je om je aan te melden als vrijwilliger bij de brandweer? Dan is dit een mooie kans om een goed beeld te krijgen van wat het werk inhoudt.

Prijsuitreiking

In de avond vindt de prijsuitreiking plaats om 19:00 uur in Dorpshuis De Munte, aan de Kenninckweg 7 in Termunten.

Iedereen is van harte welkom!

