File op A7 door ongeval bij Zuidbroek

Zuidbroek – Op de A7 ter hoogte van Zuidbroek zijn woensdagmiddag een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen, in de rijrichting naar Winschoten. De auto werd van achteren aangereden door de vrachtwagen en kwam uiteindelijk met de voorkant tegen de vangrail tot stilstand op de vluchtstrook.

Het voertuig raakte daarbij zwaar beschadigd aan zowel de voor- als achterkant. De linkerrijstrook is nog open, maar op de snelweg is inmiddels een file ontstaan. Volgens de ANWB is er sprake van ongeveer vijf kilometer vertraging.

Foto's