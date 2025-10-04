Celstraffen geëist tegen Groningse verdachten van afpersing

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag celstraffen tot veertien maanden geëist tegen een 32-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Groningen. Het tweetal wordt, samen met een Duitse man (27), verdacht van de afpersing van een man in Stadskanaal. Volgens RTV Noord denkt het OM dat de man uit Stad ook betrokken was bij een internationaal drugstransport.

Tegen de hoofdverdachte, de man uit Groningen, werd veertien maanden cel geëist. De vrouw en de Duitser hoorden taakstraffen van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden eisen.

Op 14 november vorig jaar zou het slachtoffer zijn gedwongen mee te gaan in een auto en zijn telefoon en Apple-horloge af te geven, omdat het slachtoffer zou hebben gefaald drugs naar Duitsland te smokkelen. Volgens justitie hebben de verdachten geprobeerd deze spullen te verpanden. Het slachtoffer sprong uit de auto bij een tankstation en de verdachten vluchtten te voet.

Justitie ziet een 32-jarige man uit Groningen als opdrachtgever voor het drugstransport. Samen met de 23-jarige vrouw en de Duitser zou hij in de auto hebben gezeten met het slachtoffer. De verdachten ontkennen en zeggen dat de man vrijwillig meeging en zelf zijn spullen afgaf. De officier van justitie gelooft en wijst daarbij onder meer naar camerabeelden en getuigenverklaringen.

