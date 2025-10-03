Auto belandt op de kop in sloot langs Hogeweg in Den Horn

Den Horn – Vrijdagavond omstreeks 21.50 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Hogeweg in Den Horn.

Ter plaatse bleek een auto door nog onbekende oorzaak van de weg te zijn geraakt en op de kop in de sloot te zijn beland. Ondanks de forse klap raakte voor zover bekend niemand gewond. De politie zette de omgeving korte tijd af om de hulpverlening veilig te laten verlopen.

Een bergingsbedrijf is opgeroepen om het voertuig uit de sloot te halen. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.

Foto's