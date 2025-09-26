Fietser gewond bij aanrijding op kruising Metaallaan in Groningen

Groningen – Op de kruising van de Metaallaan met de Diamantlaan heeft vrijdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

De fietser raakte hierbij gewond en wordt in de ambulance behandeld door het ambulancepersoneel. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

De politie en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen en het verkeer in goede banen te leiden. Door het ongeval is een deel van de weg gestremd en wordt het verkeer omgeleid.

Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto's