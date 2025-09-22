Mogelijke woningbrand Finsterwolde blijkt loos alarm

Finsterwolde – Maandagmorgen rond 08:05 uur een melding van een woningbrand aan de Molenstreek in Finsterwolde.

Een omstander zag rook uit de woning komen, deze heeft dat even verderop gemeld bij de brandweerkazerne, die hebben via de meldkamer alarm geslagen en daarop ging de blusploeg Finsterwolde poolshoogte nemen. Ter plaatse troffen ze geen rook meer aan. Vermoedelijk ging het om een pelletkachel die rook had veroorzaakt zegt Geert Walburg van de brandweer tegen 112Groningen.

Foto's