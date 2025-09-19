Kat dagenlang op dak in Groningen, brandweer schiet te hulp

Groningen – In de Van Heemskerckstraat in Groningen heeft een kat dagenlang op een dak gezeten. Omwonenden sloegen alarm toen het dier maar niet naar beneden kwam en zichtbaar geen uitweg wist te vinden.

De brandweer werd ingeschakeld om de kat van het dak te halen. Het dier had zich verstopt, waardoor het even zoeken was voor de hulpverleners. Uiteindelijk wisten ze de kat te lokaliseren en in veiligheid te brengen.

Volgens buurtbewoners zat de kat er al meerdere dagen, vermoedelijk nadat hij tijdens een avontuurlijke klim niet meer zelfstandig naar beneden durfde. Dankzij de inzet van de brandweer kon het dier ongedeerd van het dak worden gehaald.