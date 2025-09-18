Drie auto’s met elkaar in botsing A28 De Punt (update)

De Punt – Drie personenauto’s zijn donderdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de A28 bij De Punt.

Hulpverlening waaronder politie, marechaussee, ambulance en Rijkswaterstaat kwamen ter plaatste. De bestuurders werden nagekeken door het ambulancepersoneel. Het is onbekend of iemand ook mee moest naar het ziekenhuis.

Vanwege het ongeluk was een deel van de snelweg dicht. Dit zorgde voor een forse file op de A28 en N34 richting Groningen. Volgens het ANWB liep de vertraging op tot meer dan een uur. Inmiddels is de weg weer vrij.

