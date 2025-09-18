Nieuwe boete voor COA door overvol aanmeldcentrum

Ter Apel – Er zitten donderdag opnieuw te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Met als gevolg dat de boete voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is opgelopen tot 200.000 euro, schrijft RTV Noord.

De afgelopen nacht waren het er vijftien te veel. Vorige week was het ook al drie keer te vol in Ter Apel. Vanaf vrijdag was het iets rustiger en bleef het aantal onder het door de rechter toegestane aantal van tweeduizend.

Voor elke dag dat er meer dan tweeduizend mensen in het aanmeldcentrum worden opgevangen moet de opvangorganisatie 50.000 euro aan de gemeente Westerwolde betalen.

