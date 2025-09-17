Man (54) uit regio Groningen opgepakt voor explosief in Baarn

Baarn – Een man die anderhalve week geleden werd opgepakt nadat een explosief werd gevonden bij een woning in Baarn is een 54-jarige man uit de Groningse gemeente Westerkwartier. Hij wordt verdacht van poging tot brandstichting, laat het Openbaar Ministerie weten aan RTV Utrecht.

Het explosief werd op zondagochtend 7 september rond 08.30 gevonden bij een auto aan de Professor Fockema Andreaelaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakte het explosief onschadelijk, waarna de politie een onderzoek startte. Meer op RTVUtrecht.nl.

