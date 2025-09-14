Zaterdag was de officiële opening van het Zuiderplantsoen

Groningen – Zaterdag rond 15:15 uur is er een groot bord met een mozaïek onthuld aan de H.L Wicherstraat/ Verlengde Meeuwerderweg, dat gebeurde door Bert Kramer.

Op het mozaïek staat de oude molen de Zaayer en allemaal foto’s gemaakt van bezoekers tijdens het evenement ringlopen in 2024.

Tijdens het openingsfestival voerde Extinction Rebellion actie bij het Sterrebos.

Lees ook: Met de opening van het Zuiderplantsoen zaterdag zit ook het werk van Combinatie Herepoort erop. Daarmee wordt er ook afscheid genomen van Bert Kramer die de afgelopen jaren een groot aantal keren voor de camera van OOG stond om uitleg te geven over de ontwikkelingen. Hoe kijkt Kramer terug op het project? Meer op Oogtv.nl.

Foto's