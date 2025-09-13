Fietser zwaargewond na ongeluk met auto in Roden (Video)

Roden – Zaterdagochtend heeft er een ernstig ongeluk plaatsgevonden tussen een auto en een fietser op de kruising Touwslager en de Heerestraat in Roden.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 10:05 uur. De hulpdiensten waaronder politie en meerdere ambulances zijn ter plaatse. Vanwege de ernst van het ongeluk is ook een traumahelikopter opgeroepen.

De fietser raakte bij het ongeluk gewond.Vanwege de ernst van het ongeluk werd niet gewacht op de komst van het MMT. Het slachtoffer had behoorlijk wat bloed verloren en ging met spoed naar het ziekenhuis. De exacte toestand van het slachtoffer is niet bekend.

Vanwege de hulpverlening is de weg afgesloten rondom de plek van het ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De forensische opsporing van de politie is onderweg voor onderzoek.

Foto's

Deel dit artikel