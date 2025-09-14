1e Brandweer Verzamelbeurs was een succes

Sappemeer – De allereerste Brandweer Verzamelbeurs heeft afgelopen weekend plaatsgevonden en is een succes geworden.

In het brandweermuseum kwamen liefhebbers van brandweerhistorie, verzamelaars en geïnteresseerden samen om hun passie te delen.

Bezoekers konden genieten van een breed aanbod aan verzamelobjecten, waaronder helmen, modelvoertuigen, uniformen, insignes en historische documenten.

De sfeer was gemoedelijk en collegiaal; er werd volop verhalen uitgewisseld, vele artikelen verkocht en nieuwe contacten gelegd. Zowel verzamelaars als bezoekers spraken hun enthousiasme uit over de eerste editie.

“De opkomst was boven verwachting. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen naar het brandweermuseum in Sappemeer komen en met intresse kijken naar de historie van de brandweer, het museum en naar alle hobbyisten aldus Marc Bakker.

Gezien het succes van deze eerste editie gaan we kijken of er een 2e beurs, die nog groter en gevarieerder belooft te worden gaan organiseren. Maar dit alles hangt af van onze toekomst als Brandweermuseum.

Foto's