Minderjarige Stadjer aangehouden voor schietincident bij zwembad Papiermolen

Groningen – De politie heeft afgelopen maandag een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij het schietincident op donderdag 14 augustus bij zwembad De Papiermolen.

De dienst maakte vrijdagmiddag bekend dat de jongen maandag is aangehouden en na verhoor weer is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

Op de bewuste donderdagavond werden rond 18.25 uur meerdere knallen gehoord buiten bij het zwembad. Bij aankomst van de hulpdiensten werd het zwembad, waar destijds honderden badgasten aanwezig waren, direct ontruimd. Er raakte niemand gewond.

Volgens de politie is er vermoedelijk geschoten met een gasalarmpistool, want er zijn geen inslagen gevonden.

