Auto belandt in sloot langs Hoofdstraat in Oostwold

Oostwold – Vrijdagmiddag 12 september is rond 17.30 uur een auto in de sloot beland langs de Hoofdstraat in Oostwold, gemeente Westerkwartier.

Het voertuig kwam daarbij op zijn zijkant terecht. Omstanders schoten direct te hulp en wisten samen met de bestuurder te zorgen dat hij uit de auto kon komen. De man is vervolgens nagekeken door het ambulancepersoneel. Over de ernst van zijn verwondingen is op dit moment nog niets bekend.

De politie zette een deel van de Hoofdstraat af om de hulpdiensten de ruimte te geven voor een veilige afhandeling van het incident. Het overige verkeer kon de weg grotendeels blijven gebruiken en ondervond weinig hinder van het ongeval.

