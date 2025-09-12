Ongeval bij OBS Joseph Haydnschool in Groningen

Groningen – Op de Helper Brink in Groningen, ter hoogte van de OBS Joseph Haydnschool, heeft vrijdagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog niet duidelijk.

Het slachtoffer is na het incident opgevangen in de school. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om medische zorg te verlenen. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel in het schoolgebouw.

Over de aard van de verwondingen en de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.

