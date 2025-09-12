File op A7 Groningen richting Hoogezand vanwege brandende trailer van vrachtwagen

Scharmer – Vrijdagochtend heeft er op de A7 ter hoogte van Scharmer een brand gewoed in een trailer van een vrachtwagen. Door de brand was de snelweg in de richting van Hoogezand afgesloten, met een lange file als gevolg.

Hulpdiensten, waaronder de brandweer, politie en Rijkswaterstaat, kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist de brand te blussen. De brand woedde bij de achterwielen van de trailer.

De vrachtwagen werd tijdens de brand losgekoppeld van de trailer en kon zelfstandig zijn weg vervolgen. De truck bleef daardoor gespaard. De trailer liep echter flinke schade op en was niet meer rijdbaar.

Eén rijstrook is inmiddels weer vrijgegeven voor verkeer richting Hoogezand. Voor de berging wordt een telekraan ingeroepen vanuit Hoogeveen. Voor deze berging wordt de snelweg weer afgesloten.

Foto's