Controle in en om de gemeente Stadskanaal

Stadskanaal – Afgelopen vrijdag heeft de politie samen met acht studenten van de Politieacademie een verkeerscontrole gehouden in en om de gemeente Stadskanaal. De actie duurde van 15.00 uur tot 23.00 uur en bestond uit zowel opvallende als onopvallende controles. Dit naar aanleiding van meerdere klachten. In totaal zijn er veertig bekeuringen uitgeschreven.

Acht bestuurders zijn aangehouden voor rijden onder invloed, waarvan zes onder invloed van drugs en twee na het gebruik van alcohol. Opvallend was verder het gebruik van een mobiel apparaat achter het stuur, hiervoor kregen acht bestuurders een bekeuring. Ook reden vijf personen zonder gordel.

Met dit soort controles willen ze de verkeersveiligheid vergroten en bestuurders bewust maken van hun verantwoordelijkheid op de weg.

Foto's